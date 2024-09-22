Президент Путин четко очертил «красные линии» для США и ЕС Ирэн ОрлонскаяПосле встреч между Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Кира Стармером, США приняли решение не отменять ограничения на применение дальнобойного оружия украинскими вооруженными силами для атак вглубь территории России.