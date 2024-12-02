Путин в шутку вспомнил Медведева после фразы "деньги есть, но вы учитесь"

На встрече с молодыми учеными президент России Владимир Путин в шутливой форме напомнил о бывшем главе государства Дмитрии Медведеве, услышав название одной из сессий конгресса молодых ученых "Деньги есть, но вы учитесь".
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