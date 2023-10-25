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Мировое обозрение

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Регуляторы в Калифорнии запретили Cruise продолжать эксплуатацию беспилотных такси без страхующего водителя

Регуляторы в Калифорнии запретили Cruise продолжать эксплуатацию беспилотных такси без страхующего водителя

В августе этого года Департамент моторных транспортных средств Калифорнии разрешил компании Cruise Automation осуществлять круглосуточные пассажирские перевозки на коммерческой основе с использованием беспилотных таксомоторов на всей территории Сан-Франциско.

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