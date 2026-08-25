Минобороны России показало кадры боя за Анновку в ДНР

Минобороны России опубликовало кадры боев за Анновку в ДНР. Ранее оборонное ведомство сообщило о переходе населенного пункта под контроль российских войск в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.
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