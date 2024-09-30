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Царьград

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Удар возмездия по эшелону ВСУ: "Искандер" лишил врага боеприпасов на несколько недель

"Искандер" ударил по эшелону ВСУ с боеприпасами в Николаевской области. Уничтожено 12 вагонов с боеприпасами, что лишило врага снарядов, которыми можно было обстреливать в течение нескольких недель.

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