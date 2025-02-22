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Смертельное ДТП на трассе Оса - Чернушка: двое погибших, четверо ранены

Смертельное ДТП на трассе Оса - Чернушка: двое погибших, четверо ранены

На трассе Оса - Чернушка произошло столкновение "Лады Ларгус" и автобуса "Симаз", в результате которого погибли двое, а четверо пассажиров получили ранения.

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