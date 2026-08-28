США требуют от России немедленного прекращения агрессии: Совбез ООН на грани кризиса Юлия ЧелкановаБывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что систематические удары ВС РФ по украинским портам, направленные на прекращение поставок оружия, могут привести к катастрофическому сокращению экспортного потенциала страны.
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