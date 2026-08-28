США требуют от России немедленного прекращения агрессии: Совбез ООН на грани кризиса

Вероника Великолепная

А нормально, что мирные люди в России гибнут? Нормально, что Донбасс 12 лет воюет? Ничего страшного, если укры переедут жить в подвалы, как говаривал Порошенко. И пусть не ноют. Меньше скакать и майданить надо было!