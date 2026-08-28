НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1rre

191 подписчик

США требуют от России немедленного прекращения агрессии: Совбез ООН на грани кризиса

США требуют от России немедленного прекращения агрессии: Совбез ООН на грани кризиса

США требуют от России немедленного прекращения агрессии: Совбез ООН на грани кризиса Юлия ЧелкановаБывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что систематические удары ВС РФ по украинским портам, направленные на прекращение поставок оружия, могут привести к катастрофическому сокращению экспортного потенциала страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вероника Великолепная
А нормально, что мирные люди в России гибнут? Нормально, что Донбасс 12 лет воюет? Ничего страшного, если укры переедут жить в подвалы, как говаривал Порошенко. И пусть не ноют. Меньше скакать и майданить надо было!
Ответить
1 м.
ВВ
Вероника Великолепная
И пусть наказывают тех, кто снабжает Украину.
Ответить
1 м.