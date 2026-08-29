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Мировое обозрение

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Армии России поручено спланировать наступление на Киев и Чернигов, заявили в офисе Зеленского

Армии России поручено спланировать наступление на Киев и Чернигов, заявили в офисе Зеленского

Украинская разведка сообщает: российское командование получило задачу проработать варианты операции на Киевском и Черниговском направлениях.

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