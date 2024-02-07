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Закон, порядок, государство

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Бизнес из ваты и керамики: как мама в декрете превратила хобби в любимую работу

Бизнес из ваты и керамики: как мама в декрете превратила хобби в любимую работу

Предпринимательница Елена Георгиева из Находки настоящий пример того, как декрет и рождение ребенка стали стартом для открытия собственного бизнеса.

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