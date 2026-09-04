"Забывчивый" пассажир пытался провезти в Пулково контрабанду 2,6 млн рублей

В «Пулково» остановили пассажира с 32,9 тыс. долларов США. После возбуждения «уголовки» мужчина раскаялся.
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