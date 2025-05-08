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Пугающие существа Австралии: какой гигантский паук атакует ядом

Пугающие существа Австралии: какой гигантский паук атакует ядом

Global Look Press/IMAGO/W. Willner Гостеприимный Зеленый материк. Зачем в дома австралийцев залезают гигантские пауки? Какие из них самые ядовитые? Почему казуары терроризируют местных жителей? И способна ли забодать рогатая акула? Об удивительных и пугающих созданиях из Австралии рассказывает программа "Как устроен мир" с Тимофеем Баженовым на РЕН ТВ.

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