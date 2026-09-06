На фото: взрыв от сбитого средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ.
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а маска вообще нужно отдать его землякам - неграм из ЮАР
Бандеросня должна под ударами России ВЫТЬ ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ, и дохнуть, аки мухи навозные! Они это всецело "заслужили", присвоив себе и Украину, и "монополию на победу" ("пэрэмогу", мать их!). Раковая опухоль бандеризма д.б. УНИЧТОЖЕНА!!
Глушить надо США по полной программе!