ABC: 86% американцев считают, что Байден слишком стар для нового срока

86% американцев, принявших участие в опросе телеканала ABC и аналитического агентства Ipsos, заявили, что считают американского лидера Джо Байдена слишком старым для выдвижения на новый президентский срок.
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