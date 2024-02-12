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ABC: 86% американцев считают, что Байден слишком стар для нового срока

ABC: 86% американцев считают, что Байден слишком стар для нового срока

86% американцев, принявших участие в опросе телеканала ABC и аналитического агентства Ipsos, заявили, что считают американского лидера Джо Байдена слишком старым для выдвижения на новый президентский срок.

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