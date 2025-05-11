НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

175 подписчиков

Мостовой о дерби: «Спартак» упустил чемпионство, «Динамо» играет для поднятия настроения. Матч ничего не решает и никому ничего не дает»

Мостовой о дерби: «Спартак» упустил чемпионство, «Динамо» играет для поднятия настроения. Матч ничего не решает и никому ничего не дает»

Сегодня команды сыграют в 28‑м туре Мир РПЛ на стадионе «Динамо». Матч пройдет в 19:15 по московскому времени.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх