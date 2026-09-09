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Царьград

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В Кемерове 12 сентября перекроют проспект Московский из-за Крестного хода

В Кемерове 12 сентября перекроют проспект Московский из-за Крестного хода

В Кемерове 12 сентября временно перекроют участок проспекта Московского. Ограничение будет действовать с 10:30 до 13:00 на отрезке от пересечения с Ленинградским проспектом до храма Казанской иконы Божией Матери.

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