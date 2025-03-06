По делу экс-замглавы Росприроднадзора арестовали виллу

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Вилла с бассейном с панорамным видом на Черное море в Сочи арестована в рамках расследования дела о мошенничестве на 370 миллионов рублей, возбужденного на экс-замглавы Росприроднадзора Олега Долматова, свидетельствуют материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
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