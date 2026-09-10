Режим повышенной готовности из-за активности медведей ввели в муниципалитетах 6 сибирских регионов

В ряде регионов Сибирского федерального округа сложилась сложная ситуация в связи с участившимися выходов бурых медведей к людям.
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