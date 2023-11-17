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Ученые предупредили об опасности психрасстройств при употреблении обезболивающих

Ученые предупредили об опасности психрасстройств при употреблении обезболивающих

Длительное употребление обезболивающих детьми и молодыми людьми в возрасте до 25 лет может способствовать психическим заболеваниям и повышать риск злоупотребления психоактивными веществами, выяснили ученые из Ливерпульского университета и Лондонского университета святого Георгия по итогам многолетнего исследования.

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