Ученые предупредили об опасности психрасстройств при употреблении обезболивающих

Длительное употребление обезболивающих детьми и молодыми людьми в возрасте до 25 лет может способствовать психическим заболеваниям и повышать риск злоупотребления психоактивными веществами, выяснили ученые из Ливерпульского университета и Лондонского университета святого Георгия по итогам многолетнего исследования.