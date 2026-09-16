Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Саммит БРИКС: демонстрация континентальной солидарности

Саммит БРИКС: демонстрация континентальной солидарности

   Фиаско Запада в Иране приблизило и ускорило процесс китайско-индийской нормализации Саммиты БРИКС и БРИКС+, состоявшиеся 12-13 сентября в Дели, разрешили ряд вопросов, тянувшихся с майской встречи глав МИД, на которой не было принято итогового документа, а лишь «резюме председателя», представленное в его отсутствие главой МИД Индии Субраманьяном Джайшанкаром.

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Сергей Ковалев

рядом с Моди стоИт Си, - картинка маслом - расстановка лидеров вокруг Си... пришло время для всех делать свои выборы, в числе прочих БВ, застрявший в отношениях с гегемонией кукловодов. результат прежних выборов - базы США на их территориях. защитили? - вопрос риторический. так можа пора головой думать? или сильно много бабок за речкой лежат?