Саммит БРИКС: демонстрация континентальной солидарности

Фиаско Запада в Иране приблизило и ускорило процесс китайско-индийской нормализации Саммиты БРИКС и БРИКС+, состоявшиеся 12-13 сентября в Дели, разрешили ряд вопросов, тянувшихся с майской встречи глав МИД, на которой не было принято итогового документа, а лишь «резюме председателя», представленное в его отсутствие главой МИД Индии Субраманьяном Джайшанкаром.