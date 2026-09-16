Саммит БРИКС: демонстрация континентальной солидарности

Фиаско Запада в Иране приблизило и ускорило процесс китайско-индийской нормализации Саммиты БРИКС и БРИКС+, состоявшиеся 12-13 сентября в Дели, разрешили ряд вопросов, тянувшихся с майской встречи глав МИД, на которой не было принято итогового документа, а лишь «резюме председателя», представленное в его отсутствие главой МИД Индии Субраманьяном Джайшанкаром.
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Свежие комментарии
- Запад доигрался: ...
- Запад доигрался: ...
- Запад доигрался: ...
рядом с Моди стоИт Си, - картинка маслом - расстановка лидеров вокруг Си... пришло время для всех делать свои выборы, в числе прочих БВ, застрявший в отношениях с гегемонией кукловодов. результат прежних выборов - базы США на их территориях. защитили? - вопрос риторический. так можа пора головой думать? или сильно много бабок за речкой лежат?
Индия и Китай по прежнему хавают ФАНТИКИ и идут в форватере США...О каком единстве речь...???
КАЖДЫЙ САМ ЗА СЕБЯ , интересы так сказать , единство ничем пока не доказано , слова одни