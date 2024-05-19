Специалисты рекомендуют пожилым людям пересмотреть утренний рацион

С возрастом человеческий организм испытывает изменения, требующие адаптации привычек питания. “БелНовости” передают, что врач-диетолог Маргарита Королева подчеркивает важность избегания копченых и жареных продуктов на завтрак, указывая на их вредное воздействие на пищеварительную систему.