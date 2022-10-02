В Рязани прошёл «Осенний марафон» по скандинавской ходьбе

В субботу, 1 октября, в Центральном парке культуры и отдыха Рязани прошло физкультурное мероприятие по северной (скандинавской) ходьбе «Осенний марафон», приуроченный к Всероссийскому дню ходьбы и Всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни».