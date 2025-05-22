Президент Франции Эммануэль Макрон переживал, что Румыния после выборов в случае победы экс-кандидата в президенты Джеордже Симиона может заблокировать помощь Украине и Молдавии, а также якобы помешать усилиям Европы по перевооружению, заявил избранный президент Румынии Никушор Дан изданию Politico.
Избранный президент Румынии рассказал о страхах Макрона
Комментарии
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Eduard
Какая "помощь",всем этот цирк недоразумений надоел.Помогают стране,где был переворот,где сбили Малазийский самолет с гражданами Европы в том числе! Это преступна страна и власть! Что пиратам Сомали помощь не шлете?
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14 час.
Eduard
Эмануэль!
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14 час.
Eduard
Нормальных людей прибавляется.Времена холуев Обамы проходят.Белые рабы Обамы!
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14 час.
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