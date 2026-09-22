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Кемеровчанин устроил дебош в самолете из-за отказа девушки

Кемеровчанин устроил дебош в самолете из-за отказа девушки

РЕН ТВ 36-летнего мужчину из Кемеровской области арестовали за пьяный дебош на борту самолета. Об этом 22 сентября сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

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