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Угадайте любимые советские фильмы по 1 кадру: сложный тест на насмотренность

Угадайте любимые советские фильмы по 1 кадру: сложный тест на насмотренность

Справятся только те, кто родился в СССР Уверены, что знаете всю советскую классику наизусть? А сможете узнать фильм всего по одному кадру? Предлагаем вам это проверить! Мы подготовили для вас тест из десяти вопросов, в которых вам необходимо угадать советское кино по одной-единственной картинке.

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