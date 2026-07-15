«Единая Россия» поддержала проекты реабилитации ветеранов СВО

Ветераны боевых действий возвращаются домой. Часто — с травмами, которые не видны глазу. И если с протезами и реабилитацией ситуация постепенно выправляется, то психологическая помощь долго оставалась «серой зоной».
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