АиФ: У Зеленского заметили надписи на русском языке в приложении для связи

Во время обсуждения ситуации на линии соприкосновения, проведенного лидером киевского режима Владимиром Зеленским с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, в приложении для связи были замечены надписи на русском языке.
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