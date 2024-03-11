РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Русский Империалист
    Не нагнетайте ! Это средние цены; примерно как в Подмосковье. Т.е. можно найти, например, яйца за 90 и за 190 р/дес. ...Виноград и конфет...
  • Вик Норд
    Коммунисты вообще не имеют права голоса(так же как немецкая НСДАП),после того предательства которая учинила КПСС с СС...«Дестабилизируют ...
  • Андрей Алферов
    Вот это точно двуличность и запредельно наглость Зюганов, как одного из убийц СССР. Одна только партия Полозкова - ...«Дестабилизируют ...

Глава ЦРУ призвал Сенат продолжать оказывать поддержку киевского режима для «наступления»

Глава ЦРУ призвал Сенат продолжать оказывать поддержку киевского режима для «наступления»

Директор ЦРУ Уильям Бернс на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США в понедельник, 11 марта, заявил о необходимости поддержки Украины, чтобы она в конце 2024 года смогла начать «наступление», – сообщают СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх