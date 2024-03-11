Глава ЦРУ призвал Сенат продолжать оказывать поддержку киевского режима для «наступления»

Директор ЦРУ Уильям Бернс на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США в понедельник, 11 марта, заявил о необходимости поддержки Украины, чтобы она в конце 2024 года смогла начать «наступление», – сообщают СМИ.
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