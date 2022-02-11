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Вячеслав Зайцев: «Позволили «Црвене Звезде» выполнить много открытых бросков»

Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев назвал причины поражения от «Црвены Звезды» в домашнем матче Евролиги (77:84).

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