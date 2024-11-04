«Путин собрал закрытое совещания. Ожидается новая чистка генералов»: Инсайд ТК «ВЧК-ОГПУ»*

Закрытая встреча президента Владимира Путина с высокопоставленными генералами силовых структур и армии вызвала большое беспокойство среди некоторых чиновников, которые успели накопить состояние на виллах и яхтах, а также большой интерес у экспертов.
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