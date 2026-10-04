Сасс Джордан мирно скончалась в окружении семьи 2 октября 2026 года

Рок-певица Сасс Джордан, известная своими хитами и сотрудничеством с ключевыми музыкантами, скончалась 2 октября 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Госдума отклонила...
- В Госдуме заявили...
- Европе нужно отве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым