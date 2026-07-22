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Медицина 2.0

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Как позаботиться о здоровье мозга, чтобы отложить его старение. Советы психолога

Как позаботиться о здоровье мозга, чтобы отложить его старение. Советы психолога

Когнитивные функции у среднестатистического человека начинают снижаться уже с тридцати лет (кровь уже не так хорошо поступает к мозгу, страдает скорость обработки данных), но продлевать и даже улучшать работу мозга можно вплоть до ста лет.

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