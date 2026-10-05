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У «Ак Барса» 3 поражения в 4 матчах после 0:2 и 18 бросков против «Локомотива». Исаев впервые в сезоне сыграл на ноль

«Ак Барс» уступил « Локомотиву » (0:2) на домашнем льду в матче Фонбет чемпионата КХЛ . Это поражение стало третьим в четырех последних играх для команды тренера Анвара Гатиятулина .

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