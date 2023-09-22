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  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

На курганском заводе открыли новый литейный цех

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров приняли участие в торжественной церемонии открытия нового литейного цеха на заводе «Курган-Свет» (входит в группу компаний «Интертехэлектро»).

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