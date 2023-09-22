На курганском заводе открыли новый литейный цех

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров приняли участие в торжественной церемонии открытия нового литейного цеха на заводе «Курган-Свет» (входит в группу компаний «Интертехэлектро»).