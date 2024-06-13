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ФСБ и МВД вскрыли хищение 1 млрд руб из соцвыплат по поддельным документам ЕС

ФСБ и МВД вскрыли хищение 1 млрд руб из соцвыплат по поддельным документам ЕС

Сотрудники правоохранительных органов вскрыли на Северном Кавказе масштабную схему хищения пенсий и социальных выплат с использованием поддельных документов стран Европейского союза (ЕС), ущерб от которой оценили в 1 млрд рублей.

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