ФСБ и МВД вскрыли хищение 1 млрд руб из соцвыплат по поддельным документам ЕС

Сотрудники правоохранительных органов вскрыли на Северном Кавказе масштабную схему хищения пенсий и социальных выплат с использованием поддельных документов стран Европейского союза (ЕС), ущерб от которой оценили в 1 млрд рублей.
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