2ГИС внедрил инерциальную навигацию по сенсорам

Компания 2ГИС сообщила ТАСС о внедрении в свое приложение режима инерциальной навигации. Ранее геосервис определял геолокацию исключительно по сигналам глобальных спутниковых систем — GPS, ГЛОНАСС и BeiDou.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии