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2ГИС внедрил инерциальную навигацию по сенсорам

2ГИС внедрил инерциальную навигацию по сенсорам

Компания 2ГИС сообщила ТАСС о внедрении в свое приложение режима инерциальной навигации. Ранее геосервис определял геолокацию исключительно по сигналам глобальных спутниковых систем — GPS, ГЛОНАСС и BeiDou.

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