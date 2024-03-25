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Боевики ВСУ бросились в бегство от российских БПЛА под Купянском

Боевики ВСУ бросились в бегство от российских БПЛА под Купянском

Скриншот видео На этой неделе Сергей Шойгу представляет новые данные о потерях противника. С начала года уничтожены четыре танка Abrams и пять Leopard, 27 Bradley, шесть HIMARS, 11 установок ракетных комплексов.

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