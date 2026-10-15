Финансовый эксперт Михаил Беляев советует откладывать 10% от дохода без ущерба для бюджета. Он отмечает, что такие отчисления сравнимы с важными платежами и необходимы для формирования неприкосновенной финансовой подушки.
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