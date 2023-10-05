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За рулем

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Не ржавеет, отлично едет, цена приемлемая... А что не так с этим Мини?

Не ржавеет, отлично едет, цена приемлемая... А что не так с этим Мини?

Mini Countryman (2010–2016) – разработка BMW. Сборка – Австрия. Преподносили как кроссовер, но при клиренсе 149 мм (на 9 мм больше, чем у исходного хэтчбека) это скорее универсал – с передним или полным приводом.

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