Млечный Путь — спиральная галактика с перемычкой, или баром, в центре. Ближний конец этой перемычки переходит в спиральные рукава — там идет активное звездообразование, взрываются сверхновые, дуют звездные ветры.
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