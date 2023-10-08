Глава комиссии СФ Климов заявил, что планов по изменениям в Конституции нет

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов заявил, что вносить поправки в Конституцию страны, включая возможность переносу президентских выборов, никто не планирует.
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