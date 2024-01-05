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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российские спортсмены не выступят на зимней юношеской Олимпиаде в Южной Корее

Квалификационный период на соревнования завершился в декабре. «Ни один отдельный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года» – сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

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