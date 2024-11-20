В Дагестане продолжается масштабная проверка АЗС

Больше 17 тысяч нарушений нашли ревизоры во время проверки автозаправочных станций в Дагестане. За последнее время там произошли несколько взрывов и возгораний на АЗС, а теперь выясняется, что авария угрожает чуть ли не каждой второй из 600 станций.
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