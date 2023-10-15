20 месяц боевой службы: корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов» вернулся из Средиземного моря

20 месяцев боевой службы Корабль противоминной обороны Краснознамённой бригады кораблей охраны водного района «Владимир Емельянов» под командованием капитана 3-го ранга Максима Смирнова успешно завершил боевую службу в Средиземном море.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии