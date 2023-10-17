В Кремле высказались о конкурентах Путина

Конкурентов у президента Владимира Путина в России в данный момент нет и не может быть. По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин, безусловно, является главным политиком и государственным деятелем в РФ.
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