«Зенит» хочет возобновить переговоры с Азмуном о новом контракте в декабре. Приоритет форварда – уйти в топ-лигу (РБК)

«Зенит» планирует сохранить нападающего Сердара Азмуна, который 30 июня 2022 года может стать свободным агентом.

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