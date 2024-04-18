В Германии задержали двух человек по подозрению якобы в шпионаже в пользу России

Полиция Байройта в Германии арестовала двух человек по подозрению якобы в шпионаже в пользу России. По данным Der Spiegel, они якобы шпионили за американскими базами и планировали нападения на маршрутах военного транспорта.
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