Спикер ЗСНО Люлин: «Когда общаюсь с фронтовиками, кажется, что вся история страны проходит перед глазами»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апреля, ФедералПресс. Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин побывал в гостях у ветеранов из Дзержинска и вручил им удостоверения, дипломы и нагрудные знаки «Почетный гражданин Нижегородской области».