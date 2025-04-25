Спикер ЗСНО Люлин: «Когда общаюсь с фронтовиками, кажется, что вся история страны проходит перед глазами»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апреля, ФедералПресс. Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин побывал в гостях у ветеранов из Дзержинска и вручил им удостоверения, дипломы и нагрудные знаки «Почетный гражданин Нижегородской области».
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