Из соцсетей удалили пост Нетаньяху о том, что его не предупредили об атаке ХАМАС

ТАСС/EPA/ABIR SULTAN Ранее опубликованное заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху, в котором он категорически отверг утверждения о том, что его предупреждали о готовящейся атаке движения ХАМАС из сектора Газа, удалили из соцсети X (бывший – Twitter).
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