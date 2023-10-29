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Из соцсетей удалили пост Нетаньяху о том, что его не предупредили об атаке ХАМАС

Из соцсетей удалили пост Нетаньяху о том, что его не предупредили об атаке ХАМАС

ТАСС/EPA/ABIR SULTAN Ранее опубликованное заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху, в котором он категорически отверг утверждения о том, что его предупреждали о готовящейся атаке движения ХАМАС из сектора Газа, удалили из соцсети X (бывший – Twitter).

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