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В Красноярском крае ребенок умер после падения с дивана

В Красноярском крае ребенок умер после падения с дивана

В Красноярском крае расследуют гибель семимесячной малышки после падения с дивана. Трагический инцидент был зафиксирован 24 января в Каратузском районе Красноярского края, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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