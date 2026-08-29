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Diodes Incorporated завершила поглощение ElevATE Semiconductor за $250 млн

Diodes Incorporated завершила поглощение ElevATE Semiconductor за $250 млн

Diodes Incorporated (NASDAQ: DIOD), один из мировых лидеров в сфере производства дискретных, аналоговых и логических полупроводниковых компонентов, официально объявила о завершении сделки по приобретению компании ElevATE Semiconductor, Inc.

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